В Казахстане задержали глав госфонда «Самрук-Казына» и КТЖ Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Казахстане задержали председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главу национальной компании «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские железные дороги, КТЖ) Елжаса Отыншиева. Их подозревают в коррупционном преступлении, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности республики.

По данным ведомства, задержание провели 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции КНБ. Вместе с руководителями двух государственных компаний под стражу взяли и других лиц, подозреваемых по этому делу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Петербурге под стражу отправили бывшего полицейского, подозреваемого в получении взяток от предпринимателя. По версии следствия, за общее покровительство и непривлечение бизнесмена к ответственности за торговлю несертифицированными товарами он получил через посредника 184 тысячи рублей.