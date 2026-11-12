Выходные можно копить: В Совфеде рассказали о правах родителей детей с инвалидностью

Волошин: родители детей-инвалидов могут взять 24 выходных подряд. Фото: Getty Images/Westend61

Родители детей-инвалидов могут копить неиспользованные выходные дни по уходу и раз в год оформлять их единым блоком длительностью до 24 рабочих дней. Об этом заявил сенатор Александр Волошин в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор напомнил, что существует статья 262 ТК РФ. Она дает таким родителям четыре дополнительных оплачиваемых выходных ежемесячно. Каждый день оплачивается по среднему заработку того, кто его оформил. При сохранении права весь год семье доступно до 48 дней на двоих родителей. Эти дни можно распределять между ними по договоренности.

«Продолжительность такого периода зависит от накопленного остатка к дате его начала», - пояснил Волошин.

Как уточнил сенатор, если период превышает четыре дня подряд, даты нужно заранее обсудить с работодателем. Затем сотрудник оформляет письменное обращение, где указывает выбранный промежуток и общее число дней.

Волошин также перечислил необходимые документы для оформления выходных. Среди них он назвал медицинское заключение об инвалидности ребенка, документ о его рождении или усыновлении, подтверждение места проживания, а также справку с работы второго родителя. Последний документ нужен, чтобы отразить уже использованные им дни.

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