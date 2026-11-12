Жители индийской деревни нашли загадочный камень и начали ему поклоняться. Фото: Belkin Aleksey/Global Look Press

В индийской деревне Патай штата Мадхья-Прадеш игравшие у воды дети нашли необычный камень, чем вызвали настоящий переполох среди местного населения. Массивный камень напоминал по форме челюсть огромного животного. Некоторые сельчане сочли камень священным и начали ему поклоняться. Об этом сообщает Need To Know.

У камня 18 выступов, очень похожих на зубы. 11 расположены с одной стороны и семь — с другой. Многие среди местного населения допустили, что под землей могут скрываться останки неизвестного доисторического существа.

Теперь необычным объектом займутся ученые. Им предстоит выяснить, является ли необычная структура настоящей окаменелостью или творением прирoды.

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