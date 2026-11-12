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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 7:53

В Петербурге возбудили дело об убийстве военнослужащего при взрыве авто

На месте взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга работают следователи и криминалисты
Мария СПИРИДОНОВА
В Петербурге возбудили дело об убийстве военнослужащего при взрыве авто

В Петербурге возбудили дело об убийстве военнослужащего при взрыве авто

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве военнослужащего, погибшего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. Об этом сообщили в городском главке Следственного комитета.

По данным ведомства, в настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы.

Утром 12 ноября стало известно о взрыве машины на Колпинском шоссе, в микрорайоне Славянка посёлка Шушары. По данным 78.ru, машина взорвалась при выезде из двора. Водитель транспортного средства погиб. Предварительно, взрывное устройство закрепили на днище и привели в действие дистанционно. Из-за происшествия перекрыли движение от пересечения Колпинского шоссе с Полоцкой улицей, а участок от Полоцкой до Туровской улицы закрыт.

В конце лета в Санкт-Петербурге произошёл похожий случай. В августе взорвался автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий.