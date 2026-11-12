СК раскрыл новые подробности убийства Новаков в ОАЭ: супругов пытали

СК: Перед расправой над Новаками фигуранты выпытали данные их криптокошелька Фото: Ольга ЮШКОВА.

Перед убийством криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ обвиняемые избили их, связали и пытками добились доступа к мобильным телефонам и криптокошелькам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемые под выдуманным предлогом встретились с супругами на вилле, напали на них и потребовали телефоны. Полученные сведения о криптоактивах жертв фигуранты передали организаторам, после чего получили приказ расправиться с парой.

После убийства тела погибших скрыли, а фигуранты покинули ОАЭ. Один из обвиняемых, Юрий Шарыпов, по версии следствия, получил за убийство более 10 млн рублей. Кроме того, сообщники похитили личные вещи супругов, включая часы Rolex, два других комплекта часов, iPhone и ноутбук. Стоимость имущества превысила 20 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что убийство Романа Новака и его супруги готовили почти полгода — с мая 2025 года. По данным следствия, преступники рассматривали несколько способов расправы, в том числе отравление бизнесмена и инсценировку его утопления.