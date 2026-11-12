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НовостиПолитика12 ноября 2026 8:16

Европейцев заставляют платить за американских солдат: в Румынии звучит странная идея

FT: в Румынии предложили оплачивать размещение армии США за счет бюджета
Марк СОКОЛОВ
Европейцев заставляют платить за американских солдат: в Румынии звучит странная идея

Европейцев заставляют платить за американских солдат: в Румынии звучит странная идея

Фото: REUTERS.

В Румынии предложили оплачивать размещение американских военнослужащих за счет государственного бюджета, чтобы сохранить присутствие армии США в стране. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на президента республики Никушора Дана.

По словам политика, Бухарест уже передал Вашингтону предложения относительно численности военного контингента и распределения расходов на его содержание. При этом конкретные суммы румынский лидер не раскрыл.

Согласно данным администрации президента, сейчас в Румынии находятся 1172 американских военнослужащих. Ранее их численность составляла 1700 человек.

Напомним, еще в сентябре Никушор Дан заявил о желании увеличить американское военное присутствие в Румынии. По его словам, размещение солдат США выгодно обеим странам благодаря географическому положению республики. В частности, румынские военные базы уже используются американской авиацией.