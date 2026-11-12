Устойчивые к антибиотикам бактерии унесли тысячи жизней: медики бьют тревогу

Sky News: устойчивость бактерий к антибиотикам выросла почти на 17% за 6 лет Фото: Олег ЗОЛОТО.

Число опасных инфекций крови, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, в Великобритании за шесть лет увеличилось на 16,8%. В 2025 году зарегистрировали 21 129 таких случаев против 18 086 в 2019-м, сообщает Sky News со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

В среднем в стране фиксировали 406 подобных заражений в неделю. Рост числа устойчивых к антибиотикам инфекций вызывает особую тревогу, поскольку такие бактерии могут затруднять лечение и повышать риск летального исхода: только за 2025 год с ними связали более двух тысяч смертей в Великобритании.

Ранее KP.RU писал, что вице-президент РАН Степан Калмыков предупредил: через 25–30 лет устойчивость бактерий к антибиотикам может стать причиной большего числа смертей, чем онкологические заболевания. Он назвал антибиотикорезистентность одной из серьезных угроз мировому здравоохранению.