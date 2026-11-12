На дом Тора из «Мстителей» напали с оружием: Что с Крисом Хемсвортом после ограбления. Фото: BREUEL-BILD/ABB/Global Look Press

В Австралии группа вооруженных грабителей ворвалась в дом голливудского актера Криса Хемсворта и его супруги Эльзы Патаки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября в районе Брокен-Хед, неподалеку от Байрон-Бей. Четверо мужчин в балаклавах перелезли через забор элитного особняка стоимостью 75 миллионов долларов и проникли в гараж. При этом двое злоумышленников были вооружены ножами.

Около двух часов ночи супруга актера проснулась от лая собак, однако не придала этому значения и снова легла спать. Лишь утром Патаки просмотрела записи камер видеонаблюдения и обнаружила незваных гостей.

Выяснилось, что преступники угнали три автомобиля: BYD, Ram и Raptor. Ключи от машин находились прямо в гараже. Два транспортных средства полиции уже удалось обнаружить, поиски третьего продолжаются.

Ранее в Свердловской области неизвестные ворвались в дом актера Вячеслава Воскресенского, известного по главной роли в советском фильме «Финист — Ясный сокол». Преступники избили 76-летнего артиста и похитили его имущество. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а правоохранители начали расследование нападения.