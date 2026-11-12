«Метастазы ушли»: как чувствует себя первый пациент, получивший онковакцину

Гинцбург: у первого получившего онковакцину пациента исчезли метастазы Фото: Иван МАКЕЕВ.

В состоянии первого пациента, получившего онковакцину, произошли серьезные изменения в лучшую сторону - у него исчезли метастазы, а спустя четыре месяца наблюдения у него не выявили новообразований. Об этом в интервью «Газете.ру» сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним всё хорошо», — отметил он.

Гинцбург добавил, что лечение у этого пациента завершено, и сейчас раз в месяц его обследуют врачи. Такое наблюдение продлится три года.

Глава Центра подчеркнул, что онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему на самостоятельное уничтожение злокачественной опухоли и метастазов. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальный препарат с учетом его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.

Ранее ученый рассказал, что вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может быть зарегистрирована в России через год. Ученый отметил, что вакцина уже существует, но она не зарегистрирована.

Накануне Александр Гинцбург сообщил, что в России намерены создать вакцины еще от трех видов рака: от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

Также стало известно, что в России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии.

При этом президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев рассказал, что персонализированная вакцина от рака для детей в России может быть создана в течение ближайшего десятилетия.

Ранее, в декабре 2025 года, НИЦ Гамалеи уже достиг значимого прогресса в этой области. Глава центра Александр Гинцбург сообщил о выпуске первых трех тестовых серий мРНК-вакцины от рака.

По словам Гинцбурга, на строительство фабрики по производству таких вакцин были выделены средства. Предприятие не только построено, но и уже выпустило первые валидационные серии препарата.