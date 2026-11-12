Михаил Ефремов отметил день рождения в семье, которая протянула ему руку помощи: видео Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Актер Михаил Ефремов скромно отметил 63-летие в компании семьи Михалковых и коллег по театру. Вместо шумного застолья артисты устроили имениннику небольшое представление с праздничным тортом.

Поздравить Ефремова собрались Анна и Надежда Михалковы, Ирина Розанова, сын актера Николай Ефремов, Андрей Баков, Сергей Баталов и другие участники постановки «Васса Железнова». Коллеги разыграли для именинника сценку и вспомнили реплики из спектакля, над которым сейчас работают.

Коллеги поздравили Михаила Ефремова с днем рождения

После освобождения из колонии Ефремов постепенно возвращается к привычной жизни. Актер снова выходит на сцену и налаживает личные отношения. По данным СМИ, недавно он переехал в съемную квартиру своей возлюбленной Дарьи Белоусовой.

Ранее KP.RU сообщала, что Ефремов репетирует спектакль «Васса Железнова» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Режиссером постановки выступила Надежда Михалкова, для которой эта работа станет театральным дебютом. Главную роль исполнит Ирина Розанова, а премьера запланирована на 26 ноября.

До этого сестра актера Анастасия Ефремова рассказала, что после возвращения на свободу брат стал избегать публичных мероприятий. По ее словам, он почти не появляется в общественных местах и предпочитает проводить время вдали от постороннего внимания.