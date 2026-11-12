Си Цзиньпин заявил, что готов к разговору с Тайванем о воссоединении

Глава КНР хочет воссоединить страну с Тайванем Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Пекин открыт к обсуждению мирного воссоединения с Тайванем при условии соблюдения политики «одного Китая». С таким заявлением выступил глава КНР Си Цзиньпин во время торжественной встречи в Доме народных собраний.

Китайский лидер подчеркнул стремление наладить контакты с представителями различных общественных кругов острова для развития двусторонних связей. По его словам, основой для переговоров должны оставаться общие базовые договоренности.

«Мы готовы вести диалог и консультации с здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня... на основе приверженности принципу "одного Китая" и "Консенсусу 1992 года"», - высказался политик.

Упомянутый консенсус стал результатом полуофициальных переговоров в Гонконге между Компартией Китая и правящей тогда на острове партией «Гоминьдан». Документ закрепляет положение о том, что в мире признается существование лишь одного единого Китая.

KP.RU ранее писал, что еще в октябре Штаты вместе с Тайванем пришли к соглашению об участии острова в реализации газового проекта на Аляске. Тайваньские власти будут в течение 20 лет получать прибыль с данной сделки.