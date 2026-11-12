Топовый российский боец ММА уже 12 часов сидит под стражей в ОАЭ: Он затеял массовую драку

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов более 12 часов остается под стражей в ОАЭ. Фото: социальные сети Усмана Нурмагомедова

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов более 12 часов находится под стражей в Абу-Даби после драки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, вместе с Нурмагомедовым задержали остальных участников потасовки. Их доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. Известно, что задержанных уже посетил адвокат.

Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его друзей в нападении. По словам грузинского спортсмена, россиянин вместе с несколькими сопровождавшими его людьми подошел к нему со спины в холле отеля и начал избивать. Позднее Двалишвили опубликовал видео с окровавленным лицом. Сам Нурмагомедов обвинения пока не комментировал.

Впоследствии в Сети появились кадры самой драки. На записи видно, как Нурмагомедов подходит к Двалишвили во время интервью и дает ему пощечину, после чего начинается потасовка. В конфликт вмешались другие бойцы и охрана отеля. Чемпион UFC Ислам Махачев позднее вступился за россиянина, напомнив о прежнем конфликте Двалишвили с дагестанским борцом.

Примечательно, что незадолго до скандала СМИ сообщили о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC. По данным MMA Uncensored, объявить о подписании контракта могли уже 15 ноября. Сейчас на счету 28-летнего бойца 22 победы и ни одного поражения, он также владеет чемпионским поясом PFL в легком весе.