Politico: В ЕС ожидают прекращения существования ЕПС после ухода Макрона Фото: REUTERS.

Евролидеры надеются, что созданное по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, в том числе для эскалации с Россией Европейское политическое сообщество (ЕПС), прекратит существование после его ухода. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

"Некоторые разочаровались в этом форуме и надеются, что он прекратит существование, когда в следующем году у Франции появится новый президент", - пишет издание со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Издание отметило, что евролидеры испытывают усталость от бесконечных встреч, которые превратились в площадку для пустых разговоров без значимых результатов.

По словам одного из дипломатов, именно этим частично объясняется прохладная реакция европейских столиц на предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен создать еще одну структуру - Европейский совет безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее Politico заметило, что ЕПС, которое активно продвигал Макрон, фактически превратилось в дипломатическое шоу. Газета указала, что мероприятие, задуманное как новая площадка для политического сотрудничества, теперь воспринимается скорее как место для встреч и обмена приветствиями.