Шадаев заявил о близости к ограничению на внесение ресурсов в белые списки Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ Максут Шадаев заявил о близости к техническому ограничению на внесение ресурсов в так называемые "белые списки".

Ранее глава ведомства отметил, что список доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета ресурсов будут обновлять каждую неделю. По его словам, "белый список" составляется на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов страны.

В свою очередь Минцифры согласовало с операторами связи техническую схему доступа россиян к мобильному интернету при ограничениях в рамках обеспечения безопасности.