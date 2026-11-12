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НовостиОбщество12 ноября 2026 9:04

Шадаев заявил о близости к ограничению на внесение ресурсов в белые списки

Сергей ГАПЧУК
Шадаев заявил о близости к ограничению на внесение ресурсов в белые списки

Шадаев заявил о близости к ограничению на внесение ресурсов в белые списки

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ Максут Шадаев заявил о близости к техническому ограничению на внесение ресурсов в так называемые "белые списки".

Ранее глава ведомства отметил, что список доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета ресурсов будут обновлять каждую неделю. По его словам, "белый список" составляется на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов страны.

В свою очередь Минцифры согласовало с операторами связи техническую схему доступа россиян к мобильному интернету при ограничениях в рамках обеспечения безопасности.