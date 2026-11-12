В 2026 году в Москве подключат к электросетям около 2 тысяч транспортных объектов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о постоянной масштабной работе в городе по подключению к электросетям значимых для столицы объектов. Благодаря этому обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и инфраструктуры.

«В этом году запланировали подключение около 2 тысяч различных транспортных объектов, в том числе почти 1,3 тысячи зарядных станций для электромобилей», – сообщил заммэра.

Напомним, у станций бывают разные классы мощности – от относительно «медленных» на 12 кВт, подключаемых самими владельцами на машиноместах, до ультрабыстрых на 150 кВт, позволяющих зарядить электромобиль полностью примерно за полчаса.

На плоскостных парковках создаются электрозарядные кластеры. Самый крупный в этом году разместят около транспортно-пересадочного узла «Бульвар Адмирала Ушакова». Там появятся 7 зарядных станций суммарной мощностью 686 кВт. На парковке на Беломорской улице поставят четыре станции, на улице Авиаконструктора Микояна – две.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Общественный транспорт продолжает активно переходить на электрическую тягу. В этом году мощности выдали еще трём зарядным станциям для электробусов в районах Хамовники, Раменки и Хорошёво-Мнёвники.

В целом получено 558 заявок на подключение к сетям остановок городского транспорта. На них устанавливают освещение и видеонаблюдение, зарядные слоты, электронные табло и автоматы по продаже билетов. Все это нуждается в круглосуточном качественном энергоснабжении.

В этом году также подключены транспортные объекты, среди которых были пять причалов – Новоспасский мост, Южный и три схода-причала на Воробьевско-Андреевской набережной. Каждому из них выделили по 50 кВт энергомощности.