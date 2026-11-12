«Лаборатория чувств»: как искать пару, не видя собеседника

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Восемь выпусков просветительского реалити «Лаборатория чувств» Александры Франк набрали более 13 млн просмотров. Проект выходит во «ВКонтакте» при поддержке Института развития интернета. Шесть участников знакомятся, не видя друг друга: для разговоров сделаны отдельные кабинки. Собеседники слышат слова и интонации, но не оценивают внешность. На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» режиссёр-постановщик Илья Бочарников пояснил, что идея пространства выросла из образа исповедальных кабинок: перегородка помогает откровенно говорить о личном.

Общение сопровождают испытания, разработанные с психологами. В основе — представления об этапах отношений и психологические эксперименты, адаптированные под формат. Эксперты наблюдают за участниками, разбирают реакции и помогают осмыслить опыт. Поиск пары становится исследованием ожиданий, страхов и готовности к близости. Соавтор и креативный продюсер Сергей Нестеров заметил: вопросы о других людях здесь обращены и к самому участнику — что он ищет, насколько понимает себя и умеет слышать собеседника.

Александра Франк связала тему с кризисом коммуникации. Обмен сообщениями, лайками и короткими голосовыми создаёт ощущение непрерывного общения, но открыто говорить о чувствах и показывать уязвимость по-прежнему трудно. Задача проекта — помочь участникам и зрителям внимательнее отнестись к себе и людям рядом. «Не страшно быть живым, не страшно быть слабым, нужно быть таким, какой ты есть, и это очень важно», — подчеркнула Франк. Принятие себя она назвала основой здоровой коммуникации — с партнёром, родителями и друзьями.

Таким образом «Лаборатория чувств» предлагает соотнести опыт героев со своей жизнью: задуматься, почему трудно доверять другому, говорить о важном и принимать себя.