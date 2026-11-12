Яндекс опроверг планы по созданию сейлз-хауса вместе с ВКонтакте и "Газпром-медиа"

Яндекс опроверг слухи о создании единой пиар-площадки с ВК и "Газпромом" Фото: REUTERS.

Яндекс опроверг слухи о, якобы, планах создать "единый сейлз-хаус" (площадку-агрегатор, продвигающую товары и услуги медиапроектов) с ВКонтакте и "Газпромом". Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе корпорации.

"Анонимные слухи о едином сейлз-хаусе недостоверны. Мы развиваем рекламный бизнес за счёт собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов. У нас есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с ВК и ГПМ - но объединение продаж не обсуждается", - заявили в Яндексе.

Поводом для комментария стала публикация "Ведомостей" о том, что VK, "Яндекс" и ГПМ обсуждают объединение продаж digital-инвентаря. Якобы, компаниями "рассматривается создание общего сейлз-хауса", чтобы упорядочить продажи, консолидировать ценовую политику и оптимизировать расходы. Также предполагалась, по уже опровергнутой новости, "интеграция платформы Rutube в общие продажи".

Ранее KP.RU сообщил, что работа сервисов Яндекса восстанавливается после сбоя, вызванного атакой беспилотников на дата-центр во Владимирской области. Доступ к "Алисе", "Яндекс Картам", поиску, такси и почте частично восстановлен, но некоторые функции пока недоступны.