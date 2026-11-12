Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 9:28

В МИД РФ оценили присутствие главкома НАТО на переговорах в Абу-Даби

Рябков: Присутствие главкома НАТО в Абу-Даби добавило профессионализма
Сергей ГАПЧУК
Рябков: Присутствие главкома НАТО в Абу-Даби добавило профессионализма

Рябков: Присутствие главкома НАТО в Абу-Даби добавило профессионализма

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Присутствие главкома НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на трехсторонних переговорах в Абу-Даби внесло серьезную долю профессионализма в обсуждение вопросов европейской безопасности. Об этом в интервью RT заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе, безусловно, стало одной из основных тем переговоров в ОАЭ.

"И присутствие главкома ОВС НАТО в Европе, 4-звездного генерала Гринкевича, добавило серьезную дозу профессионализма с той стороны в это обсуждение", - отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, замминистра указал, что содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. По его словам, всю повестку на встрече отработали в полном объеме в разных форматах.

Ранее Рябков подчеркнул, что в Абу-Даби обсуждалась архитектура безопасности, которая меняла бы нынешние эскалационные тренды на сосуществование.