В МИД РФ оценили присутствие главкома НАТО на переговорах в Абу-Даби

Рябков: Присутствие главкома НАТО в Абу-Даби добавило профессионализма Фото: Иван МАКЕЕВ.

Присутствие главкома НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на трехсторонних переговорах в Абу-Даби внесло серьезную долю профессионализма в обсуждение вопросов европейской безопасности. Об этом в интервью RT заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе, безусловно, стало одной из основных тем переговоров в ОАЭ.

"И присутствие главкома ОВС НАТО в Европе, 4-звездного генерала Гринкевича, добавило серьезную дозу профессионализма с той стороны в это обсуждение", - отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, замминистра указал, что содержание переговоров в Абу-Даби не подлежит раскрытию. По его словам, всю повестку на встрече отработали в полном объеме в разных форматах.

Ранее Рябков подчеркнул, что в Абу-Даби обсуждалась архитектура безопасности, которая меняла бы нынешние эскалационные тренды на сосуществование.