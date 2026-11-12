Владимир Якушев: «Единая Россия» предлагает выделить дополнительные средства на поддержку участников СВО, лекарственное обеспечение и развитие регионов

Владимир Якушев рассказал о поправках, которые «Единая Россия» вносит ко второму чтению бюджета. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» вносит социально значимые поправки в проект бюджета на 2027-2029 годы, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Они касаются увеличения финансирования программ поддержки и профессионального развития участников СВО, обеспечения пациентов лекарствами, выделения дополнительной помощи аграриям и приведения в порядок дорог в регионах. Госдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении 19 ноября.

По словам Владимира Якушева, партия предлагает увеличить финансирование направлений, которые были особо отмечены президентом Владимиром Путиным, и которые составляют основу Народной программы «Единой России».

В частности, по инициативе партии в законопроект вносятся поправки об увеличении расходов на программы по сопровождению ветеранов СВО, вернувшихся домой и нуждающихся в помощи с профессиональной самореализацией либо желающих открыть собственный бизнес.

«В том числе закладываем дополнительные средства на развитие президентского проекта «Время Героев», на новый поток которого сейчас идёт набор и который вызывает большой интерес у ветеранов», - рассказал Владимир Якушев.

Целый блок поправок касается здравоохранения. Единороссы предлагают расширить календарь национальных прививок и предусмотреть в федеральном бюджете средства на его реализацию. Еще один важный вопрос - обеспечение лекарствами больных, перенесших сердечно-сосудистые операции и проходящих лечение амбулаторно.

Кроме того, партия настаивает на выделении дополнительных средств на программы комплексного развития сельских территорий, а также приведение в нормативное состояние региональных дорог. «Единая Россия» также вносит поправки о расширении социальной поддержки многодетных семей, сообщил секретарь Генсовета.

«Эти и другие поправки проработаны с Правительством. Они основаны на реальных потребностях людей и экономики страны. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева «Единая Россия» обеспечит контроль за исполнением бюджета. В него будут вовлечены депутаты наших фракций всех уровней. Такое взаимодействие помогает эффективно решать стоящие перед страной задачи и обеспечивать поддержку граждан», - подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее Дмитрий Медведев поручил «Единой России» внести в федеральный бюджет поправки, обеспечивающие поддержку участников СВО, предоставление льготных лекарств, развитие села и регионов. Председатель партии провел совещание с участием секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, руководителя думской фракции Дмитрия Кобылкина и главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, на котором обсуждались бюджетные инициативы. Дмитрий Медведев особо акцентировал внимание на важности контроля за эффективным расходованием бюджетных средств.

«На «Единую Россию» возложена важнейшая задача контроля за исполнением бюджета и реализацией Народной программы. За тем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался максимально эффективно», - напомнил председатель партии.