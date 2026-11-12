Южнокорейца обвинили в убийстве 15-летней девочки, которую изнасиловал его сын Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Южной Корее 59-летнего мужчину подозревают в убийстве 15-летней девочки, которая ранее заявила об изнасиловании со стороны его сына. Тело подростка обнаружили в арендованном жилье в Сеуле. Полиция задержала мужчину и запросила ордер на его арест, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, подозреваемый по фамилии Чин мог зарезать девочку в районе Сонбук на севере столицы. Его задержали 11 ноября. Сын мужчины, которому 20 лет, фигурирует в деле о сексуальном преступлении, предположительно совершенном в январе. Родители девочки подали заявление, после чего материалы передали в прокуратуру.

Следователи пока не установили мотив убийства. Они проверяют версию о том, что мужчина мог расправиться с подростком из-за обвинений против сына.

Ранее KP.RU писал, что в Германии арестовали афганского мигранта по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в туалете специальной школы. По данным издания Daily Mail, мужчина угрожал ребенку ножом.