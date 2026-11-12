После одной бессонной ночи мозг начинает пропускать важные сигналы: предупреждение врача

После недосыпа ухудшается память и становится сложнее справляться с привычными задачами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Даже одна ночь без сна может заметно повлиять на работу мозга. Человеку становится сложнее концентрироваться, запоминать новую информацию и быстро реагировать на происходящее, рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Об этом пишет Lenta.ru.

«После бессонной ночи прежде всего нарушаются функции, которые требуют устойчивого внимания и быстрого реагирования. Человеку сложнее долго концентрироваться, он чаще отвлекается и пропускает важные сигналы, медленнее реагирует на происходящее», – добавила сомнолог.

По словам врача, после недосыпа также ухудшается память и становится сложнее справляться с привычными задачами. Например, человеку труднее удерживать в голове текущие дела, запоминать новые данные и работать с цифрами. Кроме того, снижается гибкость мышления, а планирование даже обычных дел требует больше усилий.

Недостаток сна влияет и на эмоции. Человек становится раздражительнее и острее реагирует на происходящее. Особую опасность представляют микросны – короткие провалы внимания, во время которых мозг на несколько секунд переходит в состояние сна.

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