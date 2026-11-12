Посольство ОАЭ отметило 55-летие установления дипломатических отношений между ОАЭ и Россией

Посольство Объединённых Арабских Эмиратов в Москве совместно с Фондом музыки и искусств Абу-Даби (ADMAF) отметило 55-летие установления дипломатических отношений между ОАЭ и Российской Федерацией музыкальным вечером, состоявшимся в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках программы «Фестиваль Абу-Даби за рубежом».

По этому случаю Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Российской Федерации доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер заявил: «Празднование 55-летия установления дипломатических отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией — важная веха в развитии наших двусторонних связей. Этот музыкальный вечер отражает глубину культурных и гуманитарных связей между нашими народами и воплощает нашу убеждённость в том, что культура и искусство служат важнейшим мостом для сближения народов, открывая новые возможности для диалога и сотрудничества».

Его Превосходительство добавил: «В Объединённых Арабских Эмиратах мы убеждены, что культурная дипломатия является одной из ключевых основ построения устойчивых международных партнёрств, а музыка как универсальный язык человечества способна преодолевать границы и укреплять взаимопонимание между культурами. Проведение этого торжества совместно с Фондом музыки и искусств Абу-Даби в рамках программы „Фестиваль Абу-Даби за рубежом“ отражает наше общее стремление развивать культурный и творческий обмен между двумя странами и, опираясь на достигнутые успехи, двигаться к будущему, открывающему ещё более широкие возможности для сотрудничества и процветания».

В музыкальном вечере приняли участие выдающиеся исполнители и музыканты, в том числе эмиратский композитор Ихаб Дарвиш и сопрано Фатима Аль-Хашеми. Симфонический оркестр Российской академии музыки выступил под управлением дирижёра Ивана Никифорчина. Концерт объединил музыкальное творчество и культурный обмен.

Вечер продемонстрировал ключевую роль искусства в укреплении связей между обществами и представил эмиратское творчество на международной сцене. Он также способствовал расширению возможностей для сотрудничества между культурными учреждениями и талантливыми исполнителями двух стран, обогащая их совместную культурную жизнь.

Мероприятие стало частью миссии Фестиваля Абу-Даби, направленной на развитие глобального культурного диалога, поддержку творческого обмена и реализацию ярких художественных проектов, объединяющих мастеров со всего мира. В основе этой миссии лежит убеждённость в значении культуры для утверждения ценностей толерантности, открытости и взаимопонимания.