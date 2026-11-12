Глава ЦБ высказалась о льготном кредитовании

Набиуллина назвала тупиковым путем дальнейшее увеличение льготного кредитования Фото: REUTERS.

Дальнейшее увеличение программ льготного кредитования является тупиковым путем. Об этом журналистам заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования - это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет...", - сказала она.

По словам главы регулятора, Центробанк хочет доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Набиуллина подчеркнула, что льготные ипотечные программы в России должны быть ограничены по объему, а государственная поддержка — стать максимально адресной. Глава ЦБ РФ указала, что хотя параметры отдельных программ, таких как IT-ипотека, остаются в ведении кабмина, чрезмерное расширение субсидируемого сегмента негативно влияет на рынок.