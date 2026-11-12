Роскосмос назвал сроки старта «Союза-5»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В следующем году запланирован второй запуск новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с руководителями дипломатических представительств.

Первый старт «Союза-5» по проекту «Байтерек» состоялся 30 апреля с космодрома Байконур в рамках лётно-конструкторских испытаний. Баканов отметил, что речь идёт о принципиально новом устройстве. По его словам, после третьего запуска ракета перейдёт в серийное изготовление.

Ранее Баканов на пленарном заседании форума «Микроэлектроника 2026» сообщил, что в системе управления ракеты «Союз-5» впервые применили отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус». В Роскосмосе рассчитывают, что новые ракеты, которые начнут собирать в 2027 году, тоже получат «Эльбрус».