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НовостиЭкономика12 ноября 2026 9:57

В ЦБ озвучили сроки достижения цели по инфляции в РФ

Набиуллина: ЦБ надеется прийти к цели по инфляции в 4% в 2027 году
Сергей ГАПЧУК
Набиуллина: ЦБ надеется прийти к цели по инфляции в 4% в 2027 году

Набиуллина: ЦБ надеется прийти к цели по инфляции в 4% в 2027 году

Фото: REUTERS.

Центральный банк РФ рассчитывает прийти к цели по инфляции в 4% уже в следующем году. Об этом журналистам заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ранее глава ЦБ сообщила, что важно не просто снизить инфляцию, но и не помешать экономике наращивать свой потенциал. Она отметила, что торопиться со снижением ключевой ставки нельзя — это может навредить экономике. По ее словам, поспешность привела бы к обратным результатам: росту процентных ставок, подорожанию и новым сложностям для предприятий, которых и так хватает.