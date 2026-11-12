Онкология может маскироваться под другие болезни: врач объяснил, как это происходит

Плеврит может оказаться признаком онкологии. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Онкологические заболевания не всегда проявляются очевидными симптомами. Иногда на их фоне развиваются другие болезни, из-за которых человек может долго не подозревать о настоящей причине плохого самочувствия, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Об этом пишет Lenta.ru.

«Опасность такого явления в том, что человек может его сразу не заметить, чаще всего не обращая внимания на одышку, кашель, ощущения тяжести и расписания в груди, думая, что просто продуло и приболел. А на самом деле нужно срочно принимать меры», – подчеркнул Умнов.

Одним из таких осложнений может стать плеврит – воспаление оболочки легких с накоплением жидкости. Он возникает при раке молочной железы, легких, лимфомах и других видах онкологии. Причиной могут быть метастазы, поражающие оболочку легких. Скопившуюся жидкость иногда приходится откачивать, но это не всегда помогает.

По словам Умнова, плеврит также может быть вызван ростом опухоли плевры, например при мезотелиоме, или стать побочным эффектом химио- и лучевой терапии.

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