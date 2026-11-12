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НовостиВ мире12 ноября 2026 10:05

Число жертв приближается к 40: на Бали орудует маньяк, которого интересуют только россиянки

Mash: на Бали более 20 россиянок пострадали при нападении мужчины
Анастасия СУТОРМИНА
Mash: на Бали более 20 россиянок пострадали при нападении мужчины. Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Mash: на Бали более 20 россиянок пострадали при нападении мужчины. Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

На Бали появился маньяк, который нападает исключительно на россиянок. Он знакомится с девушками, предлагает подвезти их домой, а потом вырывает телефоны и нападает на них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент на преступника написали заявления в местную полицию больше 20 человек. Однако предположительно, жертв может быть гораздо больше - около 40. Пострадавшие уже создают чаты по этой проблеме и обсуждают, как можно защититься.

Примечательно, что место тусовки преступника хорошо известно - это популярные у россиян районы и клуб Jetlag. Однако, сетуют местные правоохранительные органы, поймать злоумышленника не удается.

Мужчина бьет девушек, отбирает гаджеты и пытается силой посадить на байк, чтобы увезти.

Ранее правоохранительные органы Антальи провели расследование в связи с инцидентом с российскими гражданами, которые сообщили о нападении на них в одном из турецких отелей.