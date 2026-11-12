Дмитриев, Уиткофф и Кушнер покинули отель Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер покинули отель в центре Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в отеле американские эмиссары провели около четырех часов, затем покинули его вместе с Дмитриевым.

Утром 12 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Американские представители прилетели после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби.

Главной темой предстоящей встречи станет урегулирование украинского конфликта. Стороны намерены обсудить предложения, подготовленные по итогам переговоров в ОАЭ.