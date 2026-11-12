Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 10:09

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер покинули отель

12 ноября в Кремле запланирована встреча Путина с посланниками США
Сергей ГАПЧУК
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер покинули отель

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер покинули отель

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер покинули отель в центре Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в отеле американские эмиссары провели около четырех часов, затем покинули его вместе с Дмитриевым.

Утром 12 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Американские представители прилетели после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби.

Главной темой предстоящей встречи станет урегулирование украинского конфликта. Стороны намерены обсудить предложения, подготовленные по итогам переговоров в ОАЭ.