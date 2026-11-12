Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 ноября 2026 10:27

Культуролог Тихомирова: «Наши предки считали козу животным упрямым и опасным»

Кандидат культурологии из НГПУ объяснила, почему в сказках коза бывает и коварной обманщицей, и заботливой матерью
Дарья СИДОРЕНКО
Культуролог Тихомирова объяснила, как менялся образ козы в русских сказках.

Культуролог Тихомирова объяснила, как менялся образ козы в русских сказках.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.

2027 год пройдет под знаком Огненной козы. Кандидат культурологии, доцент НГПУ Елена Тихомирова рассказала КП-Новосибирск, как менялся образ этого животного в фольклоре.

В народной традиции коза считалась упрямой, своенравной и даже опасной — прозвище «дереза» связывали с задиристым поведением. В славянских поверьях ее иногда считали творением черта, а в потешке «Идет коза рогатая» она выступает «домашним демоном» наряду с Букой и Бабаем.

При этом коза ассоциировалась с плодородием и достатком: на Святки ряженый имитировал ее смерть и оживание, символизируя воскрешение природы. Считалось, что там, где прошла коза, будет хороший урожай.

По словам Тихомировой, в сказках коза не «подобрела» — просто в ней уживаются две ипостаси. В «Волке и семерых козлятах» она заботливая мать, в «Как Коза избушку построила» ее упрямство спасает жизнь, а в «Упрямом Козленке» бытовые качества животного переносятся на психологию ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX