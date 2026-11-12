Культуролог Тихомирова: «Наши предки считали козу животным упрямым и опасным»

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.
2027 год пройдет под знаком Огненной козы. Кандидат культурологии, доцент НГПУ Елена Тихомирова рассказала КП-Новосибирск, как менялся образ этого животного в фольклоре.
В народной традиции коза считалась упрямой, своенравной и даже опасной — прозвище «дереза» связывали с задиристым поведением. В славянских поверьях ее иногда считали творением черта, а в потешке «Идет коза рогатая» она выступает «домашним демоном» наряду с Букой и Бабаем.
При этом коза ассоциировалась с плодородием и достатком: на Святки ряженый имитировал ее смерть и оживание, символизируя воскрешение природы. Считалось, что там, где прошла коза, будет хороший урожай.
По словам Тихомировой, в сказках коза не «подобрела» — просто в ней уживаются две ипостаси. В «Волке и семерых козлятах» она заботливая мать, в «Как Коза избушку построила» ее упрямство спасает жизнь, а в «Упрямом Козленке» бытовые качества животного переносятся на психологию ребенка.
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