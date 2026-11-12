Машина протаранила толпу в Германии и скрылась: наезд произошел после конфликта

Неизвестный влетел в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП в Германии Фото: Оксана ЗУЙКО.

В немецком городе Ронненберг автомобиль на высокой скорости въехал в группу пешеходов, после чего водитель скрылся. В результате наезда пострадали три человека, сообщает Der Spiegel. Инцидент произошел вечером 11 ноября в районе Эмпельде неподалеку от Ганновера.

По предварительным данным, перед происшествием между участниками случившегося произошел конфликт, подробности которого пока не раскрываются. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. Еще двое мужчин отделались легкими повреждениями. Угрозы жизни тяжелораненого, по данным полиции, нет. Правоохранители разыскивают водителя и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что в британском Донкастере автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов. Два человека погибли, еще четверо получили серьезные травмы, водителю предъявили обвинения по нескольким статьям.