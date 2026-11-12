Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю облетает Калининградскую область Фото: REUTERS.

Самолет-разведчик НАТО второй раз за эту неделю совершает облет Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

"В настоящее время в районе Калининградской области зафиксирован полет самолета-разведчика Bombardier Artemis II, который облетает российский регион по кругу...", - говорится в публикации.

Агентство отметило, что борт находится в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

По словам собеседника, самолет прилетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и находится на высоте около 10 км.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 9 ноября, этот же самолет-развдчик, зарегистрированный в США, патрулировал в районе границ Калининградской области. Bombardier Artemis II взлетел с румынской авиабазы около 09:39 по мск и направился в сторону российского эксклава, совершив широкий разворот.