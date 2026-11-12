Тринадцатая зарплата: когда работодатель обязан её выплатить Фото: REUTERS.

Тринадцатая зарплата положена сотруднику только в одном случае — если правило о ней прописано в трудовом или коллективном договоре, а также во внутренних документах компании. Об этом РИА Новости рассказала глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По её словам, обычно так называют годовую премию, но закон её не гарантирует.

Выплата может зависеть от финансовых возможностей организации и её внутренних правил. Кавшар подчеркнула: тринадцатая зарплата обязательна, если условие о ней есть в договоре с работником, в системе оплаты труда, коллективном соглашении или положении о премировании.

Причины для бонуса бывают разными — достижение производственных показателей, семейное положение, дополнительная нагрузка по наставничеству или долгий стаж в компании. Но размер, условия и сроки выплаты остаются на усмотрение работодателя, пока не закреплены официально.

Ранее стало известно, что в России предложили сделать для всех работающих россиян обязательной выплату годовой премии, которую часто называют 13-й зарплатой. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.