В Европе призывают начать наступление на Россию: причиной стали абсурдные обвинения Фото: REUTERS.

Бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл призвал Лондон и НАТО перейти к наступательным действиям против России. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на выступление политика на конференции Atlantic Future Forum.

По мнению Седвилла, западным странам недостаточно лишь обороняться от предполагаемых российских «гибридных атак». Он предложил союзникам усилить давление на Москву, чтобы заставить ее почувствовать угрозу.

«Иногда самая эффективная форма обороны — это создать для противника дилемму, то есть перейти в наступление. Как мы можем поставить перед [Россией] ряд стратегических дилемм, как заставить ее почувствовать угрозу?» — заявил бывший советник.

Седвилл также призвал НАТО не уступать инициативу Москве. По его словам, воздействовать на Россию необходимо на суше, на море, в воздухе, а также в информационном и киберпространстве.

Между тем президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не собирается нападать на другие государства, в том числе на страны НАТО. Российский лидер отмечал, что подобными заявлениями западные политики пытаются оправдать собственную агрессивную политику. При этом Путин предупредил, что в случае агрессии против РФ она будет вынуждена дать ответ.