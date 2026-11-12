Четыре человека пострадали в Шебекине Белгородской области из-за атак ВСУ

Четыре человека пострадали в Шебекино Белгородской области из-за атак ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Четыре мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс».

В городе FPV-дрон врезался в многоквартирный дом. Двое мужчин получили осколочные ранения головы, плеча и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали помощь, дальше лечение продолжится амбулаторно. Взрывом повредило окна, фасад, отделку и машину. Ещё один дрон ударил по коммерческому объекту: бойцы самообороны привезли в больницу мужчину с ранением лица и женщину с акубаротравмой. После помощи их отправят в медучреждения Белгорода.

Всего под удар попали шесть муниципалитетов. В Белгороде беспилотник повредил объект инфраструктуры. В Черемошном от детонации разбило окна частного дома и автомобиль, в Чайках пострадал объект инфраструктуры. В Грайворонском округе в Ивановской Лисице пробита кровля многоэтажки, в Почаево посекло крышу и забор частного дома.

В Краснояружском округе в Сергиевке дрон пробил крышу социального объекта. В Ракитянском округе в Борисполье повредило автомобиль и сельхозтехнику, а в Ракитном посекло фасад гаража. При падении ещё одного FPV-дрона пострадал грузовой автомобиль.

Ранее в Омской области один человек пострадал в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.