США затопили лайнер SS United States во Флориде ради искусственного рифа, фото: кадр из видео

В среду США затопили пассажирский лайнер SS United States в Мексиканском заливе у берегов Флориды. Этот шаг был предпринят для создания самого большого в мире искусственного рифа, сообщает агентство Associated Press (AP).

Затопление заняло больше времени, чем ожидалось, и обошлось в 13,5 млн долларов. Цель этого громкого проекта - создание крупнейшего в мире искусственного рифа для привлечения дайверов.

США затопили пассажирский лайнер SS United States в Мексиканском заливе

Во время своего первого рейса в 1952 году лайнер SS United States установил мировой рекорд скорости в Атлантическом океане - она составила около 67 километров в час. Судно пересекло океан за 3 дня, 10 часов и 40 минут. Длина корабля составляет примерно 305 метров.

Ранее KP.RU сообщил, что тайские биологи выращивают кораллы в лаборатории для восстановления обесцвеченных рифов. Сбор материала проходит с аквалангами. Процесс сложный из-за размножения кораллов раз в год и длительного выращивания (до 5 лет). Учёные надеются на восстановление рифов.