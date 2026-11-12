Набиуллина: темпы роста российской экономики будут постепенно увеличиваться

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Фото: Алексей БУЛАТОВ.

По итогам года рост ВВП страны возрастёт до 1%. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, во втором полугодии экономика перешла на восходящую траекторию, и в дальнейшем темпы роста будут постепенно нарастать.

Набиуллина пояснила, что драйверами выступают машиностроение, включая оборонно-промышленный комплекс, рост доходов и потребления граждан, а также розничная торговля и другие отрасли, работающие на внутренний спрос.

По словам главы ЦБ, темпы экономического роста в дальнейшем будут постепенно нарастать. Ключевое значение при этом имеет скорость восстановления производственных мощностей, пострадавших от атак беспилотников. Правительство и бизнес, отметила она, уже принимают необходимые меры, чтобы восстановить и защитить такие объекты.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать в стране условия, необходимые для обеспечения потребности экономики в специалистах.