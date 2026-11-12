Как выбрать удобные украшения: эксперт дала советы по примерке серег, колец и браслетов

Елена Ракутина перечислила правила проверки ювелирных украшений при примерке. Фото: Sofia Zhuravetc / Shutterstock / Fotodom

Перед покупкой ювелирных изделий необходимо протестировать их в движении, оценить вес и проверить надежность замков, чтобы избежать дискомфорта при повседневной носке. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту ювелирного бренда Елена Ракутина.

По словам специалиста, при выборе серег важно обратить внимание на их массу и посадку на мочке, а также обязательно покрутить и наклонить голову в разные стороны. Это поможет понять, не цепляется ли изделие за волосы или одежду и не оттягивает ли ухо. Кроме того, застежка не должна сдавливать мочку, а каффы — сжимать ушную раковину, сохраняя при этом плотную фиксацию.

«После того как серьги надеты, стоит повернуть голову в разные стороны, наклонить вперед, назад и к плечам. Так можно понять, не тянет ли украшение мочку вниз, не задевает ли шею или волосы и насколько свободно оно движется вместе с вами», — пояснила эксперт, уточнив, что Даже легкая на первый взгляд модель через серег несколько часов может создать заметную нагрузку на мочку.

При примерке колец эксперт порекомендовала несколько раз сжать руку в кулак и выполнить привычные бытовые действия — например, взять в руки смартфон или застегнуть молнию. Широкая шинка или массивные декоративные элементы могут мешать сгибанию пальцев, что невозможно заметить в статичном положении. Браслеты же следует примерять с той одеждой, с которой планируется их носить, учитывая длину и фактуру рукавов.

Отдельное внимание специалист уделила проверке застежек. Механизм следует несколько раз открыть и закрыть самостоятельно. Если замок слишком тугой, не расстегивается без усилий или вызывает сложности в обращении, от такой модели лучше отказаться или проконсультироваться с продавцом по поводу особенностей конструкции.