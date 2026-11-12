Суд приговорил иностранца к 23 годам за подготовку теракта в мэрии Ставрополя Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд приговорил гражданина Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании администрации Ставрополя. Об этом сообщил представитель суда.

По его словам, в феврале прошлого года Актуганов сообщил участнику террористической организации о выбранных объектах для совершения неустановленным лицом теракта. Также обвиняемый определил маршрут движения между выбранными им объектами.

Он отметил, что фигурант осужден на 23 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Как писал сайт KP.RU, 5 ноября ФСБ РФ обезвредила в Ставрополе ячейку диверсантов. В ее составе оказались безработный выходец из Центральной Азии и местный студент колледжа. Злоумышленники планировали выполнить задание украинских спецслужб. Фигуранты должны были сжечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге.