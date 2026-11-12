Меркачева: Россиянину дали 9 лет тюрьмы за перевод денег на билет знакомому Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В России вынесен приговор по делу о финансировании терроризма. 37-летний Денис из Благовещенска перевел знакомому 700 рублей на билет до Москвы, и всего за два судебных заседания оказался приговорен к девяти годам. Об этом сообщила правозащитница Ева Меркачева.

"В рекордный срок рассмотрел и вынес приговор 2-й Западный окружной военный суд российскому айтишнику <...> обвинению в финансировании терроризма, которое выразилось в том, что он перевел 700 рублей психически нездоровому москвичу. Программиста приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также к штрафу в размере 400 тысяч рублей", - пишет правозащитница.

Меркачева отметила, что родственники Дениса говорят, что было всего два судебных заседания. Она призналась, что не помнит ни одного случая, когда приговор был бы так быстро вынесен по столь тяжелой статье, и пребывает в шоке, как и семья мужчины, который скинул приятелю 700 рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что есть куда более очевидные случаи, когда за спонсирование терроризма приговорили, например, жителя Орловской области. Он переводил напрямую деньги украинским пабликам, а те передавали их на производство БПЛА для ударов по России.