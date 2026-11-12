Вакцина от аллергии "Аллергарда" станет доступна детям: разрешение выдадут после испытаний

ФМБА намерена после испытаний разрешить применение вакцины "Аллергарда" детям Фото: Иван МАКЕЕВ.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует расширить показания препарата от перекрестной пищевой аллергии на пыльцу "Аллергарда" на детский возраст. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, отдельной детской аллерговакцины разрабатываться не будет.

"Планируется расширить показания препарата "Аллергарда" и на детский возраст - после проведения соответствующих клинических исследований", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, вакцинировать "Алерргардой" пациентов начали с конца октября — перед следующим сезоном цветения. Ожидается, что прививки получат несколько десятков тысяч человек.

В день введения вакцины "Аллергарда" не следует садиться за руль или работать с механизмами. Это связано с побочными эффектами от препарата. У пациента может возникнуть сонливость или головокружение.