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НовостиОбщество12 ноября 2026 11:20

Вакцина от аллергии "Аллергарда" станет доступна детям: разрешение выдадут после испытаний

ФМБА намерена после испытаний разрешить применение вакцины "Аллергарда" детям
Сергей ГАПЧУК
ФМБА намерена после испытаний разрешить применение вакцины "Аллергарда" детям

ФМБА намерена после испытаний разрешить применение вакцины "Аллергарда" детям

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует расширить показания препарата от перекрестной пищевой аллергии на пыльцу "Аллергарда" на детский возраст. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, отдельной детской аллерговакцины разрабатываться не будет.

"Планируется расширить показания препарата "Аллергарда" и на детский возраст - после проведения соответствующих клинических исследований", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, вакцинировать "Алерргардой" пациентов начали с конца октября — перед следующим сезоном цветения. Ожидается, что прививки получат несколько десятков тысяч человек.

В день введения вакцины "Аллергарда" не следует садиться за руль или работать с механизмами. Это связано с побочными эффектами от препарата. У пациента может возникнуть сонливость или головокружение.