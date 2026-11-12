Полянский: Зеленского реально пугает перспектива мира на Украине Фото: REUTERS.

Перспектива мирного разрешения конфликта на Украине серьезно пугает киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.

"Глава киевского режима, которого не на шутку пугает перспектива установления мира между Россией и Украиной, последовательно нагнетает эскалацию", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что европейские спонсоры Киева продолжают всеми силами пытаться поставлять режиму оружие. Им, как и Зеленскому, нужно, чтобы украинцы воевали, заключил постпред РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Полянский указал, что НАТО фактически превращается в официального поставщика вооружений для киевского режима, несмотря на заявления о непричастности к конфликту. Европейские страны также продолжают выделять средства на военную помощь Украине.