МВД: В ДНР задержан подозреваемый в расчленении родителей в Ростове-на-Дону

МВД: В ДНР задержан расчленивший родителей-пенсионеров в Ростове-на-Дону Фото: СК РФ по Ростовской области

В ДНР полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своих пожилых родителей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из МВД по Донецкой Народной Республике задержали на территории города Макеевки мужчину 1977 года рождения, который подозревается в жестоком убийстве своих родителей-пенсионеров в городе Ростове-на-Дону", - написала она.

По ее словам, в скором времени его передадут ростовским оперативникам для доставления в следственные органы.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в розыск объявлен 49-летний таксист, подозреваемый в убийстве собственных родителей. Останки 74-летнего мужчины и его 73-летней жены нашли в квартире в Северном жилом массиве и в гараже в Ростове-на-Дону.

Пенсионеры могли погибнуть еще несколько недель назад. Родственники и друзья из других городов забили тревогу: пара перестала выходить на связь еще в сентябре.