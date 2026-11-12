Гражданин Белоруссии получил ранения при атаке БПЛА в Брянской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль пострадали три человека. Среди раненых оказался гражданин Белоруссии. Об этом сообщили в МИД республики.

Пострадавшего белоруса доставили в Злынковскую центральную районную больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что отделение посольства республики в Смоленске поддерживает связь с местными властями и медицинским учреждением, где находится раненый.

Ранее KP.RU писал, что 5 ноября в Брянской области при атаках беспилотников пострадали четыре мирных жителя. Один из киевских дронов ударил по гражданскому автомобилю возле села Могилёвцы, ранения получили два человека.