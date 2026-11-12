Диетолог Джутова предупредила о скрытых рисках употребления сухофруктов. Фото: Alexey Belkin/NEWS.ru/ Global Look Press

Употребление сухофруктов в больших количествах, а также выбор продукции с пищевыми добавками и подсластителями могут нанести вред здоровью и вызвать проблемы с пищеварением. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова.

По словам специалиста, сочетание высокой концентрации сахаров и клетчатки при переедании сушеных фруктов способно провоцировать вздутие живота, газообразование и расстройство стула. Кроме того, в составе магазинной продукции нередко присутствуют консерванты, способные вызывать негативную реакцию у людей с повышенной чувствительностью или заболеваниями дыхательных путей.

«Диоксид серы используют, в частности, для сохранения цвета и увеличения срока хранения продукта. В большинстве случаев разрешенные количества этого вещества считаются безопасными, однако у чувствительных людей, особенно при астме, сульфиты могут вызывать нежелательные реакции», — отметила врач.

Отдельную опасность, по мнению диетолога, представляют сухофрукты, вымоченные в сахарном сиропе или обработанные подсластителями. Из-за высокой калорийности и обилия свободных сахаров такой продукт способствует набору лишнего веса и противопоказан людям с диабетом и инсулинорезистентностью. В связи с этим специалист рекомендовала внимательно изучать этикетку перед покупкой и отдавать предпочтение натуральным продуктам без посторонних ингредиентов.

Доцент Пироговского университета Ольга Тарасова не рекомендовала использовать для перекуса осенью сухофрукты с орехами, кофе с сиропами, сладкие батончики и чипсы. Эти продукты содержат много сахара, соли, жиров и могут вызывать вздутие. Как сообщает aif.ru, для здорового перекуса специалист рекомендовала греческий йогурт с ягодами или орехами, курагу с миндалем, нежирный творог с изюмом и овощные палочки с хумусом или сметаной. Такие продукты содержат белок, полезные жиры, клетчатку, витамины и помогают дольше не чувствовать голод.

Диетолог Нурия Дианова советует людям старше 60 лет для улучшения сна питаться цельными растительными продуктами, соблюдать правило тарелки (половина — овощи и зелень, остальное — сложные углеводы и белок), а также регулярно заниматься спортом. Как передает RT, для перекусов она рекомендует орехи, семена, фрукты, а также включать в рацион сою и цельнозерновые продукты.