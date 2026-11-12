Скрытая угроза на морде питомца: Владельцев домашних животных предупредили об опасности одной из привычек

Ветеринар Тихоненков заявил об опасности поцелуев с домашними животными Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Привычка целовать домашних питомцев в нос и пасть, а также позволять им облизывать лицо и общую посуду может представлять серьезную угрозу для здоровья из-за риска передачи опасных бактерий. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал ветеринарный врач Антон Тихоненков.

Специалист пояснил, что в слюне даже внешне здоровых кошек и собак часто содержатся патогенные микроорганизмы, в частности, бактерии Pasteurella и Capnocytophaga. Попадая на слизистые оболочки или поврежденную кожу человека, они способны провоцировать воспалительные процессы и тяжелые осложнения. В зоне повышенного риска находятся маленькие дети, пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом.

«Собаки во время прогулок обнюхивают землю, контактируют с другими животными и продуктами их жизнедеятельности и могут подбирать различные предметы. Кошки вылизывают шерсть и лапы, на которых остаются загрязнения», — пояснил ветеринар, уточнив, что даже регулярные прививки, обработки от паразитов и ветеринарные осмотры не исключают рисков.

Эксперт также порекомендовал полностью отказаться от практики делиться с животными едой и использовать общие столовые приборы. Кроме того, ветеринар напомнил о поведенческом аспекте: далеко не все питомцы любят тесные объятия и приближение человеческого лица к морде, из-за чего испуганное или испытывающее стресс животное может случайно укусить или поцарапать владельца. Проявлять заботу специалист посоветовал с помощью поглаживаний и совместных игр.

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил о рисках частого мытья домашних животных. Регулярное использование шампуней разрушает естественный защитный барьер кожи, что может привести к сухому дерматиту. Как сообщает RT, специалист рекомендовал интервал между купаниями — около месяца.

Ветеринар Анастасия Балмакова сообщила, что у кошек старше 10–11 лет часто развивается синдром когнитивной дисфункции, схожий с деменцией. В их мозге накапливается бета-амилоид, что вызывает гибель нейронов и ухудшение памяти и ориентации. Один из симптомов — ночное мяуканье, которое владельцы часто путают с голодом, но на самом деле это может быть признак дезориентации и тревожности, передает Царьград.