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НовостиВ мире12 ноября 2026 11:59

МИД КНДР обвинил США и Запад в ухудшении безопасности в Европе и АТР

США и Запад ведут политику расширения закрытых военных блоков
Сергей ГАПЧУК
МИД КНДР обвинил США и Запад в ухудшении безопасности в Европе и АТР

МИД КНДР обвинил США и Запад в ухудшении безопасности в Европе и АТР

Фото: REUTERS.

Политика Вашингтона и западных стран является основной причиной ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"...Первопричина непрерывного ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе заключается в безрассудном курсе США и Запада на военный авантюризм и политике расширения закрытых блоков", - говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, в июле МИД КНДР указал, что вопрос о денуклеаризации страны считается окончательно решенным и не подлежит дальнейшему обсуждению ни в теоретическом, ни в практическом ключе.

Напомним, ранее на саммите НАТО назвали Северную Корею угрозой и укрепили сотрудничество в АТР. При этом США, Япония и Южная Корея подтвердили стремление к денуклеаризации КНДР.