В России отметят День социолога: ВЦИОМ подготовил программу мероприятия

Валерий Федоров рассказал, зачем популяризировать социологию. Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

С 12 по 14 ноября Аналитический центр ВЦИОМ проведет мероприятия, посвященные Дню социолога. В программе – всероссийский социологический диктант, марафон «Вселенная мнений», конкурс научных работ и вручение книжной премии имени Б.А. Грушина.

«В день социолога мы уже много лет ставим перед собой важную задачу – популяризировать социологию как науку, делать ее доступной, интересной не только для молодежи, но и для всех, кто к ней тянется и стремится к осмыслению общественных процессов в стране и в мире», – рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

12 ноября на площадках вузов и региональных общественных пространств начнется «Социологический диктант – 2026». 13 ноября в 11:00 в культурном центре «Нева» пройдет марафон «Вселенная мнений», посвященный доверию к социологии и ее роли в жизни общества. В тот же день в 18:00 в библиотеке на Газетном вручат социологическую книжную премию имени Б.А. Грушина.

14 ноября пройти диктант смогут все желающие онлайн. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте DICT.WCIOM.RU, указать российский номер телефона и заполнить анкету. Тест состоит из 34 вопросов, за которые можно набрать до 100 баллов. После прохождения участники получат сертификаты с результатами, а правильные ответы опубликуют 15 ноября.

Напомним, Грушинскую премию учредили в память о социологе Борисе Грушине, основателе советской эмпирической социологии. В 1960 году он создал «Институт общественного мнения» при газете «Комсомольская правда».