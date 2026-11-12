Рада приняла закон о санкциях против депутатов всех региональных парламентов РФ Фото: REUTERS.

Депутаты Верховной рады приняли постановление о применении санкций против депутатов всех региональных парламентов России. Об этом говорится в карточке постановления на сайте украинского парламента.

Документ предусматривает внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) предложений по экономическим и другим ограничительным мерам против российских парламентариев.

При этом среди них, в частности, лишение украинских госнаград, предотвращение вывода капитала, запрет участия в приватизации или аренде имущества и прочее.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября Украина ввела санкции против 19 россиян и десяти компаний, связанных с разработкой российской спутниковой системы связи "Рассвет": "Бюро 1440", "Лабс 1440" и "ФАБ Рассвет". Кроме того, киевский режим ввел ограничения против 39 морских судов.