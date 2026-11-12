7 женщин подверглись сексуальному насилию за полчаса у британского университета. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

Семь женщин подверглись сексуальным домогательствам возле кампуса Университета Хаддерсфилда в Великобритании вечером 10 ноября. Полиция установила, что все семь эпизодов произошли в течение получаса. Об этом 12 ноября сообщила газета The Sun.

По данным издания, мужчина подходил к женщинам и совершал действия сексуального характера. Всем пострадавшим удалось вырваться и уйти от него. Сотрудники полиции прибыли к университету после обращения службы безопасности учебного заведения.

На следующий день правоохранители задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Он остается под стражей, с ним проводят следственные действия. Университет оказывает поддержку пострадавшим и помогает полиции в расследовании.

Ранее KP.RU писал, что в Великобритании задержали генерал-майора авиации Джейми Томпсона по делу о сексуальном насилии и краже. На время расследования командующего британскими военными космическими операциями отстранили от должности.