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НовостиВ мире12 ноября 2026 12:18

7 женщин подверглись сексуальному насилию за полчаса у британского университета

Подозреваемого в нападении на нескольких женщин полиция задержала на следующий день
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
7 женщин подверглись сексуальному насилию за полчаса у британского университета. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

7 женщин подверглись сексуальному насилию за полчаса у британского университета. Фото: Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

Семь женщин подверглись сексуальным домогательствам возле кампуса Университета Хаддерсфилда в Великобритании вечером 10 ноября. Полиция установила, что все семь эпизодов произошли в течение получаса. Об этом 12 ноября сообщила газета The Sun.

По данным издания, мужчина подходил к женщинам и совершал действия сексуального характера. Всем пострадавшим удалось вырваться и уйти от него. Сотрудники полиции прибыли к университету после обращения службы безопасности учебного заведения.

На следующий день правоохранители задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Он остается под стражей, с ним проводят следственные действия. Университет оказывает поддержку пострадавшим и помогает полиции в расследовании.

Ранее KP.RU писал, что в Великобритании задержали генерал-майора авиации Джейми Томпсона по делу о сексуальном насилии и краже. На время расследования командующего британскими военными космическими операциями отстранили от должности.