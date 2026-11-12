Топливные талоны и детские конкурсы: названы главные ловушки мошенников для угона мессенджеров

Positive Technologies: в III квартале выявлено 3400 новых фишинговых доменов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Специалисты компании Positive Technologies зафиксировали свыше 3400 новых фишинговых доменов в третьем квартале 2026 года. Подавляющее большинство мошеннических ресурсов (89 процентов) было нацелено на угон учетных записей в популярных мессенджерах. Об этом аналитики рассказали в беседе с Lenta.ru.

Для кражи аккаунтов злоумышленники использовали поддельные сайты с запросом номера телефона и кода подтверждения. В качестве приманки мошенники предлагали пользователям топливные талоны, награды в мобильных играх, а также имитировали онлайн-голосования за врачей, педагогов и участников детских конкурсов. Визуальная убедительность страниц достигалась за счет таймеров акций, счетчиков голосов и реальных фотографий.

Оставшаяся доля выявленных доменов распределилась следующим образом: 5% ресурсов имитировали банковские сервисы и службы доставки для кражи платежных данных, 3% использовались для распространения вредоносных Android-приложений, а еще 3% предназначались для взлома иных сервисов и систем.

«Задача злоумышленников — убедить человека совершить нужное им действие... Поэтому важно проверять не только оформление страницы, но и то, что именно она предлагает сделать», — подчеркнул руководитель направления Threat Intelligence и сервиса PT Fusion в Positive Technologies Денис Кувшинов.

Кибермошенники за три года использовали более 1500 схем обмана. Как сообщает aif.ru, эксперт по интернет-технологиям Андрей Масалович советует не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а отправлять СМС с фразой «Не могу говорить, напишите». Это позволяет человеку успокоиться и не стать жертвой обмана.

Как передает RT, при оформлении скидочной карты рекомендуется указывать только ключевые данные, такие как имя, телефон и адрес. Не раскрывайте лишние личные данные, включая паспорт, семейное положение и информацию о детях. Вместо этого используйте вымышленные данные для неофициальных взаимодействий. Необязательные поля в анкете можно оставить пустыми. Это поможет избежать рисков утечки информации.